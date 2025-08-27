Головний тренер Динамо Олександр Шовковський поділився думками щодо матчу-відповіді раунду плей-оф кваліфікації Ліги Європи проти тель-авівського Маккабі. Слова фахівця передає пресслужба клубу.

Безумовно, критика на адресу команди впливає на всіх, і ми її заслужили. У минулому матчі з «Маккабі» зіграли перший тайм внічию 1:1, мали план на другий тайм, але потім було вилучення, яке вплинуло і на наші дії, і на результат. Зразу хочу сказати, що відіграти два м’ячі можливо, жодних питань немає. В історії були приклади, коли команда відігравалася й у складніших ситуаціях. Що для цього треба зробити? Насамперед має бути бажання, розуміння та щоб фортуна повернулася до нас обличчям. І ми маємо це заслужити своїми діями на футбольному полі. Ми над цим працювали та говорили про це.

Прорахунки у першому матчі? На це питання можна відповісти будь-як, наприклад: ми зробили висновки. Я ж не буду вам розповідати, про що саме ми говорили, які акценти робили, на що звертали увагу, та що нам потрібно зробити, щоб розв’язати це питання. Мабуть, це буде неправильно. Можу лише сказати, що ми провили певну роботу, сподіваємося, що вона принесе свої результати. Просто нам не буде – це точно, й ми це чудово розуміємо. Але ми маємо зробити усе від нас залежне, щоб йти після гри з високо піднятою головою.