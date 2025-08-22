Том Леффлер, промоутер українського боксера першої середньої ваги Сергія Богачука (26-2, 24 KO), для The Ring розповів, чому наступним суперником його клієнта стане американець Брендон Адамс (25-4, 16 KO), а не ексчемпіон світу у напівсередній вазі Джарон Енніс (34-0, 30 KO).

«Я знаю, що Едді Хірн згадував про велику пропозицію (поєдинок з Джароном Еннісом – прим.) для Сергія, але ми вже працювали над цим поєдинком, про що я повідомив Едді.

І ми вважаємо, що це більш важливий крок для просування його кар’єри – провести реванш з Брендоном Адамсом під час цього шоу (поєдинку між Саулем Альваресом та Теренсом Кроуфордом – прим.).

А потім ми завжди зможемо побачити, які можливості відкриються для Сергія у майбутньому. Він є обов’язковим претендентом на пояс WBC. Його позиція дуже сильна, і ми досі віримо, що він – найкращий боксер світу у першій середній вазі.

Це чудовий, гучний поєдинок для нього. І якщо все складеться для нього якнайкраще, то ми будемо готуватися до більших подій у майбутньому.

Кількість людей, які стежитимуть за цим – не лише фанати боксу, а медіа й зірки, які будуть присутні, і всі, хто дивитиметься трансляцію на Netflix, – буде просто колосальна. Це буде більше, ніж будь-яка подія, про яку я знаю, особливо з огляду на участь Netflix та міжнародне охоплення.

Це найбільша сцена, на якій Сергій міг мріяти виступити. Це можливість, яку ми не могли пропустити».