Промоутер Богачука – про бій з Еннісом: «Реванш з Адамсом більш важливий крок...»
13 вересня на українця чекає чергова битва
близько 1 години тому
Том Леффлер, промоутер українського боксера першої середньої ваги Сергія Богачука (26-2, 24 KO), для The Ring розповів, чому наступним суперником його клієнта стане американець Брендон Адамс (25-4, 16 KO), а не ексчемпіон світу у напівсередній вазі Джарон Енніс (34-0, 30 KO).
«Я знаю, що Едді Хірн згадував про велику пропозицію (поєдинок з Джароном Еннісом – прим.) для Сергія, але ми вже працювали над цим поєдинком, про що я повідомив Едді.
І ми вважаємо, що це більш важливий крок для просування його кар’єри – провести реванш з Брендоном Адамсом під час цього шоу (поєдинку між Саулем Альваресом та Теренсом Кроуфордом – прим.).
А потім ми завжди зможемо побачити, які можливості відкриються для Сергія у майбутньому. Він є обов’язковим претендентом на пояс WBC. Його позиція дуже сильна, і ми досі віримо, що він – найкращий боксер світу у першій середній вазі.
Це чудовий, гучний поєдинок для нього. І якщо все складеться для нього якнайкраще, то ми будемо готуватися до більших подій у майбутньому.
Кількість людей, які стежитимуть за цим – не лише фанати боксу, а медіа й зірки, які будуть присутні, і всі, хто дивитиметься трансляцію на Netflix, – буде просто колосальна. Це буде більше, ніж будь-яка подія, про яку я знаю, особливо з огляду на участь Netflix та міжнародне охоплення.
Це найбільша сцена, на якій Сергій міг мріяти виступити. Це можливість, яку ми не могли пропустити».
Нагадаємо, Богачук проведе реванш проти Адамса 13 вересня у Лас-Вегасі.
У першому поєдинку між боксерами у 2021 році Адамс переміг Богачука технічним нокаутом у восьмому раунді, завдавши українцю першої поразки в карʼєрі.
Всі поєдинки прелім-карду вечора боксу, головною подією якого буде бій Теренса Кроуфорда та Сауля Альвареса.