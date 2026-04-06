Богачук проведе поєдинок проти сина легенди боксу
Бій відбудеться на шоу Zuffa Boxing 06
близько 3 годин тому
Український боксер першого середнього дивізіону Сергій Богачук (27-3, 24 КО) наступний бій проведе 10 травня.
Суперником українця Шейн Мозлі-молодший (22-5, 10 КО). Про це повідомила пресслужба ZuffaBoxing.
Як додає Ringmagazine, поєдинок стане головною подією боксерського турніру Zuffa Boxing 06.
Для Мозлі це буде його перший бій у промоушені Zuffa Boxing. Він востаннє бився 6 грудня минулого року, провівши поєдинок проти Хесуса Рамоса (24-1, 19 КО), якому поступився одноголосним рішенням суддів.
Американець до зустрічі з Рамосом виграв п'ять боїв поспіль, включаючи перемогу одноголосним рішенням суддів над колишнім чемпіоном світу в середній вазі Деніелом Джейкобсом у липні 2024 року.
35-річний Мозлі – син Шейна Мозлі, колишнього чемпіона світу в середній та напівсередній вазі.
Раніше Zuffa Boxing підтвердила співпрацю з Гвоздиком та Богачуком.
Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 17.04
