Фундора знищив Турмана у титульному бою в дивізіоні Богачука
Рефері зберіг здоров'я колишньому чемпіону світу
близько 2 годин тому
Себастьян Фундора / Фото - Yahoo
Володар титулу WBC у першому середньому дивізіоні американець Себастьяна Фундора (24-1-1, 16 KO) переміг свого співвітчизника ексчемпіона в напівсередній вазі Кіта Турмана (31-2, 23 КО) технічним нокаутом.
Рефері зупинив поєдинок у 6-му раунді.
Бій пройшов на івенті в Лас-Вегасі, США.
