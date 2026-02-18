«На знаю, що у нього в голові». Богачук – про позицію Ломаченка щодо російсько-української війни
Сергій вважає, що спершу потрібно почути аргументи Василя, а вже потім робити висновки
близько 10 годин тому
Фото: Sky Sports
Український боксер Сергій Богачук (27-3, 24 KO) в інтерв’ю sport-express.ua висловився про мовчазну позицію Василя Ломаченка щодо російсько-української війни:
Я не можу коментувати, поки особисто не поговорю з ним. Не знаю, що в нього в голові, які мотиви. Судити без фактів – неправильно. Можливо, у нього є свої аргументи. Поки я їх не почув, робити висновки не хочу.
Нагадаємо, що Богачук увійшов у топ-10 рейтингу WBC у середній вазі.