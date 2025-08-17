Олег Шумейко

Сергій Богачук (26-2, 24 KO) проведе поєдинок 13 вересня, повідомляє Boxing Scene.

За інформацію джерела, українець в андеркарді вечора боксу Сауль Альварес – Теренс Кроуфорд проведе реванш з Брендоном Адамсом (25-4, 16 KO). Відзначимо, що у березні 2021 року Адамс завдав Богачуку першої поразки в кар’єрі, вигравши технічним нокаутом у восьмому раунді.

Нагадаємо, що Богачукк відмовився від поєдинку з Джароном Еннісом (34-0, 30 KO.