Колишній чемпіон світу в напівсередній вазі Джарон Енніс (34-0, 30 КО) поділився думками про те, що наступний бій він проведе з чемпіоном IBO у першій середній вазі Уісмою Лімою (14-1, 10 КО).

«Я був здивований. Бо це не той, кого ми хотіли. Я просив Рамоса, Богачука та інших хлопців, але Ліма був єдиним доступним, хто погодився. Всі інші або травмовані, або в них заплановані інші бої.

І я радий, що Ліма погодився – він входить до десятки найкращих і є чемпіоном IBO. Тож ми з ним розберемося, а потім перейдемо до наступного».