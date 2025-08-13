Богачук відмовився боксувати проти ексчемпіона світу
Зірковий американець хотів поєдинку з Сергієм
близько 1 години тому
Колишній чемпіон світу в напівсередній вазі Джарон Енніс (34-0, 30 КО) поділився думками про те, що наступний бій він проведе з чемпіоном IBO у першій середній вазі Уісмою Лімою (14-1, 10 КО).
«Я був здивований. Бо це не той, кого ми хотіли. Я просив Рамоса, Богачука та інших хлопців, але Ліма був єдиним доступним, хто погодився. Всі інші або травмовані, або в них заплановані інші бої.
І я радий, що Ліма погодився – він входить до десятки найкращих і є чемпіоном IBO. Тож ми з ним розберемося, а потім перейдемо до наступного».
Нагадаємо, наступним боєм Богачука має стати реванш проти Брендона Адамса в андеркарді поєдинку Канело – Кроуфорд 13 вересня.
Едді Хірн раніше говорив, що «пропонував Богачуку величезні гроші за бій з Еннісом у жовтні».
Нагадаємо, бій Енніса з Лімою відбудеться 11 жовтня на шоу у Філадельфії.
