Володимир Кириченко

Володар титулу WBO у першій середній вазі пуерториканець Ксандер Заяс (22-0, 13 KO) для FightHype.com відповів на питання про те, з ким би він хотів провести свій наступний поєдинок.

Кого б ви хотіли бачити своїм суперником, якби ви мали вибір для поєдинку у Пуерто-Рико?

«Кого завгодно. Будь-кого. Я чув, що Бахрам [Муртазалієв] шукає суперника. Чув, що Себастьян Фундора хоче повернути свій пояс. Тож будь-хто, будь-хто у дивізіоні може отримати свій шанс.

Як я вже казав – більше ніхто від мене не втече. Я чемпіон світу, і в мене є те, чого вони хочуть».

На початку року ходили розмови про поєдинок із Вірджілом Ортісом, і він не відбувся. Тепер, коли ви чемпіон, чи бачите ви можливість проведення цього бою?

«Я сподіваюся. Я скажу так. Як я завжди кажу, я – погоджуюсь [на бої]. Тож я справді сподіваюся, що всі ці великі поєдинки відбудуться. Тепер ніхто не втече. Я чемпіон світу, і в мене є те, чого вони хочуть».

Нагадаємо, в ніч на 27 липня Заяс одностайним рішенням суддів переміг Хорхе Гарсію у бою за вакантний титул чемпіона світу за версією WBO.