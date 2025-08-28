Олег Гончар

Український боксер першої середньої ваги Сергій Богачук (26-2, 24 КО) в інтерв’ю vRINGe високо оцінив абсолютного чемпіона надважкої ваги Олександра Усика (24-0, 15 КО), але відзначив, що той наближається до завершення кар’єри.

Богачук вважає, що в Усика немає рівних у хевівейті.

«Він усіх переїхав. Я не бачу нікого, хто міг би створити йому проблеми. Він усіх переграє, він легенда». Сергій Богачук

На думку Богачука, єдиним суперником Усика є вік, який в 38 років відзначається на боксеру. Це єдиний, хто може його перемогти.

«Він уже думає завершувати, і це правильне рішення». Сергій Богачук

Усик у своєму останньому бою в липні 2025 року нокаутував Даніеля Дюбуа в реванші, захистивши титули WBA, WBC, WBO та IBF. Очікується, що для наступного бою він вибиратиме між Джозефом Паркером, Мозесом Ітаумою та Джейком Полом.