Володимир Кириченко

Український боксер середнього дивізіону Сергій Богачук (27-3, 24 KO) поділився своїми кар'єрними планами.

Його слова передає «Чемпіон».

«Моя позиція така, що потрібно бути постійно в обоймі. Постійно проводити бої. Для мене найгірше – це коли ти впродовж довгого часу без поєдинків. А коли в тебе поєдинок за поєдинком, є трохи відпочинку, потім знову бій – це класно. Моя стратегія – весь час тримати себе в формі».

Усі ваші фани дуже чекають на поєдинок за титул чемпіона світу, чи є якісь обіцянки від промоушену, коли все ж Сергій Богачук боксуватиме за титул чемпіона?

«Скоро будуть цікаві бої за титули, я вже на високому рівні. Поразка від Адамса мене трішки відкинула назад, думаю, якби не вона, я вже б боксував за титул. Але ми вже знову на шляху і я впевнений, що скоро будуть цікаві бої і титули».

Нагадаємо, 10 травня Богачук проведе бій проти Шейна Мозлі-молодшого на шоу Zuffa.