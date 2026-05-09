Богачук та Мозлі-молодший показали однакову вагу перед мегафайтом у Лас-Вегасі
Ваги під боксерами показали 72,57 кг
близько 1 години тому
Український боксер середньої ваги Сергій Богачук (27-3, 24 KO) та американець Шейн Мозлі-молодший (22-5, 12 KO) вклалися у ліміт своєї категорії.
На офіційній церемонії зважування перед шоу Zuffa Boxing 06 обидва бійці показали ідентичний результат — 72,57 кг.
10-раундовий поєдинок стане головною подією вечора боксу в Лас-Вегасі. Зустріч відбудеться в ніч проти 11 травня.
Богачук: «Скоро будуть цікаві бої за титули, я вже на високому рівні».
