«Це не просто якийсь кікбоксер»: Верховен оцінив значення бою проти Усика
Поєдинок відбудеться 23 травня
близько 2 годин тому
Легендарний кікбоксер Ріко Верховен в інтерв’ю виданню AD Sportwereld прокоментував майбутній поєдинок проти Олександра Усика. Нідерландець зізнався, що розуміє скептицизм фанатів, які питають, чому саме він отримав шанс битися з українським чемпіоном у надважкій вазі.
Люди тепер бачать: о, це не просто якийсь кікбоксер. Звичайно, є багато людей, які думають: «Хто взагалі цей кікбоксер? Що він тут робить? Чому саме він отримав шанс битися з Усиком?» І я це розумію.
Бій Усик — Верховен відбудеться 23 травня в Єгипті. Вечір боксу пройде в Гізі поруч із пірамідами. Пряма трансляція в Україні буде доступна на платформі Київстар ТБ.
