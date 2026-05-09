Денис Сєдашов

Легендарний кікбоксер Ріко Верховен в інтерв’ю виданню AD Sportwereld прокоментував майбутній поєдинок проти Олександра Усика. Нідерландець зізнався, що розуміє скептицизм фанатів, які питають, чому саме він отримав шанс битися з українським чемпіоном у надважкій вазі.

Люди тепер бачать: о, це не просто якийсь кікбоксер. Звичайно, є багато людей, які думають: «Хто взагалі цей кікбоксер? Що він тут робить? Чому саме він отримав шанс битися з Усиком?» І я це розумію. Ріко Верховен

Бій Усик — Верховен відбудеться 23 травня в Єгипті. Вечір боксу пройде в Гізі поруч із пірамідами. Пряма трансляція в Україні буде доступна на платформі Київстар ТБ.