Богачук технічним нокаутом програв сину легенди боксу
Український середньоваговик знову зазнав поразки
близько 2 годин тому
Сергій Богачук / Фото - Tapology
Український боксер середнього дивізіону Сергій Богачук (27-4, 24 KO) поступився американцю Шейну Мозлі-молодшому (23-5, 13 KO).
У 6-му раунді 35-річний Мозлі відправив Богачука в нокдаун, а тоді здобув перемогу технічним нокаутом.
Шейн отримав бонус від Zuffa за один з двох найкращих виступів вечора боксу.
Бій проходив в Лас-Вегасі, США.
