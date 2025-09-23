Володимир Кириченко

Всесвітня боксерська рада (WBC) на своєму офіційному сайті опублікувала оновлений рейтинг найкращих боксерів у першій середній вазі.

Українець Сергій Богачук (26-3, 24 KO), що очолював рейтинг і мав статус обовʼязкового претендента WBC, опустився на 8-ме місце після поразки в реванші від Брендона Адамса. Сам американець наразі є 6-м.

Рейтинг очолив колишній чемпіон світу в напівсередній вазі Джарон Енніс (34-0, 30 KO) – WBC вже ставила його на перше місце, але після апеляції команди Богачука повернула українця на цю позицію.

Рейтинг WBC в першій середній вазі

Чемпіон: Себастьян Фундора (США)

Тимчасовий чемпіон: Вірджіл Ортіс-молодший (США)

1. Джарон Енніс (США)

2. Бакарі Самаке (Франція)

3. Кіт Турман (США)

4. Каллум Волш (Ірландія)

5. Еріксон Лубін (США)

6. Брендон Адамс (США)

7. Ермал Хадрібей (Албанія)

8. Сергій Богачук (Україна)

9. Ісраїл Мадрімов (Узбекистан)

10. Уїсма Ліма (Португалія)

Нагадаємо, Богачук без шансів програв Адамсу у реванші.