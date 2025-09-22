Кроуфорд звільнив титул WBA у дивізіоні Богачука
Новим чемпіоном світу став маловідомий німець
близько 1 години тому
Теренс Кроуфорд / Фото - Yahoo
Абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі Теренс Кроуфорд (42-0, 31 КО) звільнив титул WBA у першому середньому дивізіоні. Про це повідомляє інсайдер ESPN Сальвадор Родрігес.
Статус повноцінного чемпіона отримав тимчасовий чемпіон WBA у першій середній вазі німець Абас Барау (17-1, 9 КО). Барау 24 серпня переміг кубинця Йоеніса Тельєса (10-1, 7 КО) одностайним рішенням судддів і відібрав у нього титул тимчасового чемпіона.
Нагадаємо, Кроуфорд 14 вересня здолав Сауля Альвареса в бою за титул абсолютного чемпіона у другій середній вазі.
Раніше повідомлялося, що Кроуфорд та Альварес заробили за бій тільки ж, скільки всі бійці UFC за весь рік.
