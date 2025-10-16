Денис Сєдашов

Філіппінська легенда боксу Менні Пак’яо (62-8-3, 39 KO) може провести свій наступний поєдинок проти британця Льюїса Крокера (22-0, 11 КО), якщо запланований бій із Роллі Ромеро (17-2, 13 KO) не відбудеться. Повідомляє talkSPORT.

Раніше повідомлялося, що фаворитом на роль суперника Пак’яо є чемпіон WBA у напівсередній вазі Роллі Ромеро, і переговори з його командою вже розпочалися. Втім, Ромеро зобов’язали провести обов’язковий захист титулу проти узбецького боксера Шахрама Гіясова (17-0, 10 KO), що поставило зустріч із філіппінцем під сумнів.

Менеджер Крокера Джеймі Конлан заявив у коментарі BBC Sport NI, що розглядає ситуацію як шанс для свого підопічного:

Вчора ввечері я зв’язався з представником Пак’яо — Шоном Гіббонсом. Вони все ще сподіваються домовитися з Ромеро, але якщо це зірветься, ми готові почати переговори. Джеймі Конлан

Якщо бій буде узгоджено, Крокер може вийти на ринг проти Пак’яо у статусі чемпіона IBF, що зробить поєдинок ще більш знаковим.

Пак’яо знову співпрацюватиме з Top Rank.