Експерт назвав нове обличчя боксу – він перемагав українця
Мора вважає Бенавідеса справжнім монстром
29 хвилин тому
Фото: Getty Images
Колишній чемпіон світу Серхіо Мора розповів, кого вважає новим обличчям боксу. Слова експерта наводить vringe.com:
Це Девід Бенавідес! Йому 28 років. Жодних ознак зносу. Б'ється яскраво і видовищно. Думаю, що він може стати наступним топом. Всерйоз і надовго. У нього ідеальне поєднання швидкості та потужності. Це не часто побачиш. Особливо в цій вазі і від такого великого хлопця. А ще в нього довгі руки. Справжній монстр. Не бачу нікого, хто міг би його побити. Вважаю, що саме за ним майбутнє.
Відзначимо, що у червні 2024 року Девід Бенавідес переміг Олександра Гвоздика одноголосним рішенням суддів. Нагадаємо, що наступний бій Девіда відбудеться у листопаді.
