Брат Ф’юрі на прикладі Кличка пояснив, чому не хоче бачити бій Тайсон з Джошуа
Томмі вважає, що «Циганський король» вже все довів
близько 1 години тому
Брат Тайсона Ф’юрі (34-2-1, 24 KO) Томмі Ф’юрі не хоче, щоб «Циганський король» повертався на ринг заради поєдинку з Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO). Слова бійця наводить vringe.com:
Я дуже хотів би, щоб Тайсон залишався на пенсії. Йому вже більше нема чого доводити. Він поїхав до Німеччини, побив Кличка, коли ніхто інший не зміг. Кличко 12 років був непереможним, правлячим чемпіоном і він його побив. Він поїхав до Америки і побив Деонтея Вайлдера, а Вайлдер на той час був свіжим і на ходу. Тайсон був дворазовим чемпіоном світу, лінійним чемпіоном світу, він вигравав кожен пояс, який існує, виграв кожен титул, який ти можеш виграти як професійний боксер. Що ще треба доводити? Він не зможе витратити свої гроші за 20 життів. У чому потреба? Нема чого більше доводити взагалі! Після того, через що він пройшов і подолав, я думаю, він відпрацював своє призначення. Але він сам собі хазяїн.
Тайсон назвав майбутнього короля боксу.