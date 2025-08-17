Тайсон Ф’юрі назвав Ітауму майбутнім королем боксу
Мозес виграв новаутом останній бій
16 хвилин тому
Тайсон Ф'юрі
Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-2-1, 24 КО) відреагував на яскраву перемогу британського проспекта Мозеса Ітауми (13-0, 11 КО) над Ділліаном Вайтом (31-4, 21 КО).
В Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) Ітаума нокаутував Вайта в першому раунді.
Ф’юрі, відомий своєю увагою до молодих талантів, написав у соціальних мережах, що Мозес — це майбутнє боксу.
Ось він – майбутнє боксу. Кажу це вже роками.
Зазначимо, що Ітауму хочуть звести у поєдинку з чемпіоном світу Олекандром Усиком, але Мозес хоче спершу побити Джозефа Паркера та Агіта Кабайєла.