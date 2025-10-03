Бредлі назвав бійця, який б’є сильніше за Пак’яо
Тімоті згадав поєдинок з росіянином
близько 1 години тому
Фото: Boxing Scene
Колишній чемпіон світу Тімоті Бредлі назвав The Ring Magazine бійця з ударом, який більш потужний за постріли Менні Пак’яо:
Коли проводніков б'є тебе, ти опиняєшся у ла-ла ленді. Ти танцюєш на острові. Ти намагаєшся повернути ноги назад і захиститися, бо не хочеш отримати ще один постріл від цього хлопця. Твої ноги перетворюються на желе. (сміється) Ти не контролюєш своє тіло. Ти намагаєшся силою витягнути себе з цього пекла, в якому ти опинився.
Нагадаємо, що Менні домовляється про чемпіонський поєдинок.