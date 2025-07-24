Стало відомим ім'я наступного можливого суперника Пак'яо
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близько 2 годин тому
Легендарний філіппінський боксер Менні Пак'яо (62-8-3, 39 КО) в наступному поєдинку може побитися з регулярним чемпіоном WBA у напівсередній вазі американецм Роландо Ромеро (17-2, 13 КО).
Як повідомив журналіст ESPN Сальвадор Родрігес, Ромеро є головним кандидатом на бій із Пак'яо.
«Точаться розмови про Мейвезера, Джервонта Девіса та реванш із Барріосом, але здається, що сьогодні найімовірнішим суперником для Пак'яо може бути Роландо Ромеро».
Нагадаємо, що 19 липня Пак'яо провів поєдинок проти Маріо Барріоса. Їхній бій завершився нічиєю рішенням більшості суддів.
Раніше повідомлялося, що Ромеро бачить у цьому бою шанс увійти до Зали слави, адже перемога над легендою, такою як Пак’яо, стала б значним досягненням.
ESPN включив 46-річного Пак’яо у ТОП-10 напівсередньоваговиків