Денис Сєдашов

Легенди боксу Майк Тайсон і Флойд Мейвезер зустрінуться в ринзі у 2026 році у виставковому поєдинку. Точна дата бою поки не оголошена, але попередньо його планують навесні.

Після завершення кар’єри у 2005 році Тайсон сенсаційно повернувся на ринг у 2022 році, зустрівшись із Роєм Джонсом-молодшим, а в листопаді минулого року провів бій із Джейком Полом.

Після перенесеного бою через загострення виразки шлунка у Тайсона з’явилися побоювання щодо його здоров’я. У мережі з’явилися фотографії 59-річного спортсмена в інвалідному візку, що викликало хвилю обговорень.

Але сам Тайсон пояснив, що страждає від рідкісного захворювання — ішіасу, який іноді ускладнює навіть розмову. Він запевнив, що наразі почувається добре та готовий до майбутнього бою.

Ішіас — це подразнення або здавлювання сідничного нерва, що проходить від попереку до стоп, і може тривати кілька тижнів або довше.