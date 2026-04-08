Брієдіс побачив привід для дискваліфікації у поєдинку Вайлдер – Чісора
Майріс незадоволений роботою на івенті у Лондоні
близько 2 годин тому
Ексчемпіон світу Майріс Брієдіс заявив, що у поєдинку Деонтея Вайлдера (45-4-1, 43 KO) та Дерека Чісори (36-14, 23 KO) було дві причини для дискваліфікації. Латиша цитує fightnews.info:
Насправді мала відбутися дискваліфікація або дострокова поразка Чісори. Чому? По-перше, тому що в ринг заскочила стороння людина з команди Дерека. Взагалі, це неприпустимо. По-друге, тренеру мали дати попередження, а рефері ніби нічого не бачив.
Ще коли був перший нокдаун, Чісора випав за ринг, і йому допомагали встати. Це проти правил, це заборонено. Не можна взагалі торкатися спортсмена – це дискваліфікація. Йому допомогли підвестися. А так би він не встав до десятої, був би нокаут. Коли він вдруге без нокдауну вивалився, видно було, що хтось із бокових суддів чи організаторів заборонив торкатися Чісори.
Нагадаємо, що Вайлдер завоював перемогу спірним роздільним рішенням суддів.
