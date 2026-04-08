Ексчемпіон світу Майріс Брієдіс заявив, що у поєдинку Деонтея Вайлдера (45-4-1, 43 KO) та Дерека Чісори (36-14, 23 KO) було дві причини для дискваліфікації. Латиша цитує fightnews.info:

Насправді мала відбутися дискваліфікація або дострокова поразка Чісори. Чому? По-перше, тому що в ринг заскочила стороння людина з команди Дерека. Взагалі, це неприпустимо. По-друге, тренеру мали дати попередження, а рефері ніби нічого не бачив.

Ще коли був перший нокдаун, Чісора випав за ринг, і йому допомагали встати. Це проти правил, це заборонено. Не можна взагалі торкатися спортсмена – це дискваліфікація. Йому допомогли підвестися. А так би він не встав до десятої, був би нокаут. Коли він вдруге без нокдауну вивалився, видно було, що хтось із бокових суддів чи організаторів заборонив торкатися Чісори.