Чісора: «Вайлдер добре себе покаже у бою з Усиком»
Дерек нагадав про небезпеку ударів Деонтея
9 хвилин тому
Фото: Sky Sports
Британський хевівейтер Дерек Чісора (36-14, 23 KO) після поразки від Деонтея Вайлдера (45-4-1, 43 KO) оцінив шанси американця у поєдинку з Олександром Усиком (24-0, 15 KO). Бійця цитує figthnews.info:
Вайлдер добре себе покаже (у бою з Усиком). Деонтей має силу. Його моці вистачає на перші три раунди, а потім він слабшає, але Вайлдер завжди має цю міць. Я не відніматиму її в нього.
Відзначимо, що 23 травня відбудеться мегафайт Усика з Ріко Верхувеном.
