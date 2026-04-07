Промоутер Джошуа – про поразку Чісори від Вайлдера: «Слід завершити кар’єру»
Хірн заявив, що Деонтей його не вразив
близько 2 годин тому
Фото: aljazeera.com
Промоутер Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) Едді Хірн висловився про бій Деонтея Вайлдера (45-4-1, 43 KO) та Дерека Чісори (36-14, 23 KO). Функціонера цитує figthnews.info:
Я вважаю, що Вайлдер виглядав краще. Послухайте, Чісора – непростий суперник. Розумієте, про що я говорю? Він жорсткий хлопець. Його важко побити. Звичайно, Вайлдер мене не дуже вразив. Але все ж таки він вразив більше, ніж я очікував.
Чи слід Чісорі завершити кар'єру? Я думаю, що так. Але це його рішення. Я не маю до цього жодного стосунку.
Нагадаємо, що Вайлдер переміг Чісору роздільним рішенням суддів після 12-раундової заруби.
