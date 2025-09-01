Ексчемпіон світу Майріс Брієдіс в інтерв'ю YouTube-каналу Seconds Out вважає, що Тайсону Ф'юрі буде дуже важко перемогти Олександра Усика (24-0, 15 KO), якщо вони проведуть трилогію, тому що він не любить старанно готуватися до боїв.

«Я знаю невеликі інсайди з табору Тайсона Ф'юрі. Часом він проводить п'ять раундів, часом шість, три, чотири, тому що почувається не дуже добре. Я чув це від його спаринг-партнерів. Усик завжди робить 12, 14, 15 раундів, ніколи не зупиняється. У цьому різниця. Усик немов кінь, який завжди біжить, завжди викладається на мільйон відсотків.

Ф'юрі дуже великий і талановитий. Він співає, він високий, у нього дуже довгі руки. Він дуже талановита людина, але йому не подобається старанна робота. У цьому вся різниця».