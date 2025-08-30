«Це єдиний правильний шлях». Менеджер Ф’юрі – про бій Тайсона з Усиком
Браун зізнався, що «Циганський король» зацікавлений у поєдинку з українцем
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Менеджер Тайсона Ф’юрі (34-2-1, 24 KO) Спенсер Браун висловився про потенційний третій поєдинок підопічного з Олександром Усиком (24-0, 15 KO). Слова функціонера наводить vringe.com:
Я вважаю, що це єдиний правильний шлях. Я знаю, що Усику дуже подобається Тайсон. І Тайсону Усик дуже подобається. Я чув, що він говорив про нього. Він казав, що якби він міг обирати, то це був би Олександр Усик. Ось що він сказав мені особисто. Якби мені треба було зняти перед кимось капелюх, то це був би Олександр Усик.
Нагадаємо, що Усика спонукають до завершення кар’єри.