Олег Гончар

Колишній чемпіон у першій важкій вазі Маїріс Брієдіс (28-3, 20 КО) вважає, що абсолютному чемпіону надважкої ваги Олександру Усику (24-0, 15 КО) настав час завершувати кар’єру, повідомляє Boxing News.

Брієдіс зазначив, що Усик досяг усього в боксі: переміг Ентоні Джошуа, Тайсона Ф’юрі та Даніеля Дюбуа по два рази, здобув олімпійське золото та заробив значні статки. На його думку, Усик має піти з рингу непереможним «королем», адже в боксі важко обрати правильний момент для завершення.

«У нього є все. Йому треба завершити кар’єру зараз, бо ніколи не знаєш, що може статися. Час – це все». Майріс Брієдіс

Останній бій Усика відбувся в липні, де він нокаутував Дюбуа в реванші.

