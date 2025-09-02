Володимир Кириченко

Триразовий чемпіон світу латвієць Майріс Брієдіс в інтерв'ю YouTube-каналу Boxing News заявив, що його колишньому супернику непереможеному українцю Олександру Усику (24-0, 15 КО) більше не потрібно виходити в ринг.

«Мені здається, йому й справді вже нема чого боксувати. Можливо, Ітаума шокує весь світ і нокаутує Усика. Це бокс, тут буває всяке. Але я не думаю, що Усик погодиться на Ітауму. Швидше за все Усик проведе ще один бій і піде на спокій».

Усік – золотий медаліст Олімпіади-2012, дебютував на професійному рингу у 2013 році. У липні 2018-го став абсолютним чемпіоном у першій важкій вазі (до 90,7 кг), у травні 2024-го – абсолютним чемпіоном у надважкій вазі, у липні 2025-го – дворазовим абсолютним чемпіоном у надважкій вазі.

