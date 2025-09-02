Джеймі Мур, тренер британського суперважковаговика Девіда Аллена (24-7-2, 19 KO) для The Ring розповів про наступний поєдинок свого підопічного проти росіянина Арсланбека Махмудова (20-2, 19 KO).

«Я думаю, що ризик виправданий для Дейва на цьому етапі його кар’єри. Йому вже не можна дозволяти собі прохідні бої. Якщо він хоче рухатися вперед, заробляти великі гроші й змінити життя своєї сім’ї, то це саме той випадок. Він за одну перемогу від бою з кимось на кшталт Джозефа Паркера чи Деонтея Вайлдера.

Йому щойно виповнилося 33, але дивно те, що Дейв набрався стільки рингової майстерності у ті роки, коли був не в найкращій формі. Оскільки він боксував із дуже сильними суперниками, досвід, який він здобув, і навички самозахисту через відсутність належної фізичної підготовки, тепер допомагають йому.

Він має і досвід, і витривалість, і рингову майстерність. А зараз, коли він ще й у формі, він може поєднувати свою атаку з тією захисною роботою, яку напрацював роками. Він став по-справжньому всебічним боксером».