Бронер назвав єдиного боксера, здатного зупинити Ломаченка
Колишній чемпіон світу у чотирьох вагових категоріях впевнений, що українця переможе Джервонта Девіс
Колишній чемпіон світу у чотирьох вагових категоріях Едріен Бронер (35-5-1, 24 KO) в інтерв'ю FightHype поділився думками щодо можливого поєдинку між ексчемпіоном у трьох дивізіонах Василем Ломаченком (18-3, 12 КО) та Джервонтою Девісом (30-0-1, 28 КО).
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Думаю, Девіс нокаутує Ломаченка. Не так багато людей здатні його перемогти. Якщо Джервонта повністю зосереджений і перебуває у правильному психологічному стані, його ніхто не зможе здолати.
Нагадаємо, Василь Ломаченко готується повернутися до рингу в листопаді в поєдинку проти Чарлі Суареса.