Україна здобула суху перемогу над Португалією у матчі Євро-2026
Найрезультативнішим у складі синьо-жовтих став Олег Плотницький, який набрав 19 очок
Чоловіча збірна України з волейболу здобула розгромну перемогу над Португалією у 4-му раунді групового етапу чемпіонату Європи.
Найрезультативнішим гравцем у складі української команди став Олег Плотницький, який записав до свого активу 19 очок.
Волейбол. Чемпіонат Європи. Груповий етап. 4-й тур
Україна — Португалія 3:0 (25:18, 25:18, 25:19)
Наступний поєдинок збірна України проведе 15 вересня проти чинних чемпіонів Європи — Польщі.
У перших трьох турах підопічні Рауля Лосано обіграли Ізраїль, Північну Македонію та Болгарію.
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