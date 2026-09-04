Шелестюк відповів, чи зможе Ломаченко знову стати чемпіоном світу
Василь буде грозою у другій напівлегкій вазі?
Відомий український боксер напівсереднього дивізіону Тарас Шелестюк (21-0-1, 12 KO) в інтерв’ю Sport.ua висловився щодо повернення в ринг колишнього чемпіона світу у трьох вагових категоріях Василя Ломаченка (18-3, 12 КО).
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Шелестюк вірить, що Ломаченко може здобути чемпіонський титул.
«У Ломаченка є шанси. Сподіваюся, він оговтався від травм. В іншому я не бачу, хто може його зупинити. Фостер може його переграти, якщо витримає темп. А з Наваррете Васі взагалі буде легко боксувати, бо той кидає удари – а це те, що Васі й потрібно. Васі не подобається, коли суперник, як Лопес, стоїть, чекає на нього і здалеку потроху набирає очки. Теофімо потроху набирав очки, а Вася робив якісь ухили.
А з Наваррете... Васі потрібно, щоб його атакували й наносили удари, тоді Вася може різати кути, накидати комбінації та ловити на розмашистих ударах. Це його стихія. Складніше буде з тими, хто буде чекати, контратакувати й фізично буде готовий».
Нагадаємо, Лома готується до відновлення кар'єри. Очікується, що він перейде з легкої у другу напівлегку вагу та проведе бій із Чарлі Суаресом.
У разі успіху Ломаченко може вийти на переможця об'єднавчого бою між чемпіоном IBF і WBO Емануелем Наваррете та володарем титулу WBC О'Шакі Фостером.