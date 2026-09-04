Шелестюк вірить, що Ломаченко може здобути чемпіонський титул.

«У Ломаченка є шанси. Сподіваюся, він оговтався від травм. В іншому я не бачу, хто може його зупинити. Фостер може його переграти, якщо витримає темп. А з Наваррете Васі взагалі буде легко боксувати, бо той кидає удари – а це те, що Васі й потрібно. Васі не подобається, коли суперник, як Лопес, стоїть, чекає на нього і здалеку потроху набирає очки. Теофімо потроху набирав очки, а Вася робив якісь ухили.

А з Наваррете... Васі потрібно, щоб його атакували й наносили удари, тоді Вася може різати кути, накидати комбінації та ловити на розмашистих ударах. Це його стихія. Складніше буде з тими, хто буде чекати, контратакувати й фізично буде готовий».