«У першому бою була далеко не найкраща версія». Дюбуа – про реванш з Усиком
Даніель пообіцяв знищити суперника
близько 2 годин тому
Фото: Instagram
Чемпіон IBF Даніель Дюбуа (22-2, 21 KO) поділився думками про реванш з Олександром Усиком (23-0, 14 KO), який відбудеться 19 липня на Вемблі. Слова британця наводить vringe.com:
Нині я зовсім інший боєць. Та й йому вже 38 років. Усик однозначно про це дізнається. Буде хитре, розумне, але небезпечне знищення. Це мій стиль. Мені не терпиться врубати все це проти нього. У першому бою була далеко не найкраща версія Дюбуа. Цього разу все буде абсолютно інакше. І почнемо з того, що цього разу перемога буде за мною. Цього не можна заперечувати.
Нагадаємо, що Тайсон Ф’юрі викликав Усика на третій поєдинок.
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