Промоутер Ф’юрі відповів, у якому випадку Дюбуа переможе Усика
Воррен вважає, що спіймати українця вкрай непросте завдання
близько 1 години тому
Фото: K2 Promotions
Глава Queensberry Promotions Френк Воррен поділився очікуваннями від реваншу Олександра Усика (23-0, 14 KO) та Даніеля Дюбуа (22-2, 21 KO). Слова функціонера наводить vringe.com:
Якщо Дюбуа спіймає його, то Усик піде в нокаут. Якщо ні, то я думаю, він може перебоксувати його. Але що б не сталося, я не маю нічого говорити. Ніхто нічого не повинен казати. Тут справа у двох хлопцях. І коли вдарить гонг – визначиться найкращий.
Раніше Усик назвав свою головну слабкість.
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