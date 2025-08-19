Колишній чемпіон світу Антоніо Тарвер для BoxNation поділився емоціями після перемоги британського проспекта Мозеса Ітауми (13-0, 11 КО) над ветераном хевівейту Ділліаном Вайтом (31-4, 21 КО).

«Мені подобається те, що я бачу. А його самовладання взагалі справило враження. Зверніть увагу: він не кидає широких бокових, не розраховує на випадкове «а що як залетить». У нього все надійно йде від джеба. Тепер я розумію, чому хлопця порівнюють із Майком Тайсоном. Бо як тільки його кулак доходить до цілі – ефект виходить такий самий. Але час перевірити, як він виглядатиме на рівень вище.

Від колишнього Вайта залишилася лише тінь. Ми не дізнаємося, з чого зроблений цей хлопець, поки він не вийде проти того, хто зможе дати відсіч. Проти когось із топ-10. Хргович не підійде, він занадто повільний. Трудяга, але дуже повільний. Якщо хочете справді протестувати Ітауму, то тут потрібен Кабаєл. Вважаю, що спершу треба зрозуміти, з чого зроблений цей хлопець. А вже потім виставляти його проти чемпіона».