Денис Сєдашов

Глава промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Хірн прокоментував сенсаційну перемогу молодого британського боксера Мозеса Ітауми (13-0, 11 КО) над досвідченим експретендентом на титул чемпіона WBC у важкій вазі Ділліаном Вайтом (31-4, 21 КО).

В інтерв’ю Boxing News Хірн заявив, що на даному етапі кар’єри 38-річного Вайта не варто було ставити проти «голодного» і перспективного Ітауми:

Я був дуже вражений виступом Ітауми. Але мені щиро шкода Ділліана. Чесно кажучи, йому там не місце було. Це був найгірший для нього бій, в якому він майже не проявив активності. Мені важко було дивитися на це, знаючи його в 38 років. Одна з причин, чому він погодився на поєдинок — хороші гонорари. Едді Хірн

Хірн додав, що очікував непростих перших раундів для Вайта, проте не розраховував, що він так швидко програє.

