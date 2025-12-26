Колишній чемпіон світу Карл Фроч поділився думками у власному подкасті про бій Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) та Джейка Пола:

Ентоні Джошуа впорався зі своєю задачею за шість раундів, вибив Джейка Пола з рингу, відправив його на настил. Це був непоганий нокаут, але це не була «Іскра», Джейк не знепритомнів. Його вдарили по підборіддю, він упав, він не програв за відліком 10 секунд. Якщо чесно, весь бій був жахливим, він був настільки поганим, просто лайно. Справді поганий бій для AJ

AJ трохи ходив за ним по рингу, викидаючи джеб, завдаючи його по плечу Джейка Пола, заганяючи його в кут, не дуже натискаючи на курок правою рукою.

Здавалося, що він не був мотивований просто вийти туди та розбити Джейка Пола вщент у перших раундах, що, я думаю, він міг би зробити. Він не був на рингу 15 місяців, трохи повільний на ногах, але, можливо, причиною було певне іржавіння.