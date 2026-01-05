Британський промоутер Спенсер Фірон висловився про поверненняТайсона Ф’юрі (34-2-1, 24 KO) у бокс. Слова функціонера наводить vringe.com:

Бій з Вордлі буде легкий для організації, але не думаю, що цей поєдинок відбудеться. Я хочу бути з вами чесним. Я бачив його роботу на мішку, і без неповаги до Тайсона Ф'юрі, але коли я побачив це, я подумав, що це Джон Фюрі б'є мішок. Він виглядав як старий. Я говорю правду, давайте називати все як є. Ти не можеш списати його таланти, він неймовірно талановитий, але Тайсон Ф'юрі виглядав як старий. І це чесна правда так і було. Я тоді сказав: «У Джона все ще міцні руки». А насправді то був його син. Він виглядав старим. Обличчя і тіло виглядає старим, він виглядає старим, це було моє перше враження.

Але Тайсон Ф’юрі все ще чума, тому що він неймовірно технічний боксер. З Фабіо Вордлі буде легко організувати поєдинок, це факт, але давайте просто бути реалістичними. Є лише один бій, який хоче побачити публіка незалежно від того, що трапилося з Ентоні Джошуа. Тепер Ентоні треба взяти паузу для скорботи, втіхи і всього іншого, правда? Але хіба їхній поєдинок не буде тим, що потрібне наприкінці 2026 року? Його відкладали вже довго. Давайте дозволимо Фабіо Вордлі бути бійцем нового покоління, він має безліч інших хлопців, з ким він може провести поєдинок. Хоч бій Тайсона Ф'юрі з Фабіо Вордлі легко організувати, але я не бачу, як він відбудеться. Я з вами чесний, є лише один бій для організації, і це буде поєдинок Тайсона Ф'юрі проти Ентоні Джошуа.