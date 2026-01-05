Легендарний американський важковаговик Евандер Холіфілд оцінив шанси Тайсона Ф’юрі (34-2-1, 24 КО) на успіх у так звану «золоту еру» хевівейту.

В інтерв’ю Pro Boxing Fans Холіфілд заявив, що Циганський король мав би всі передумови для гучних досягнень у 1990-х роках.

Ну, очевидно, що він із сім’ї, де любили битися. У його родині всі були бійцями — це було їхнім улюбленим заняттям. Для багатьох бідних людей, таких як я, бійки були одним із улюблених занять, і, як ви розумієте, Тайсон Ф’юрі походить із сім’ї бійців.

Якби він виступав у нашу епоху, він був би одним із тих хлопців, хто досягав успіху. Він дуже рухливий і довів, що вміє підлаштовуватися під суперників. Але тоді йому довелося б битися з сильнішими опонентами, тому витривалість була б обов’язковою, адже в нашу епоху всі були витривалими.