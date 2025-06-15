Відомий тренер Дейв Кодвелл поділився думками про другий поєдинок Олександра Усика (23-0, 14 KO) та Даніеля Дюбуа (22-2, 21 KO). Слова британського наставника наводить vringe.com:

Прогнозу особливого немає. Я вважаю, що Дюбуа діяв просто фантастично. Він виріс як боєць, як чоловік, він подорослішав. Але як на мене, то все залежить від того, що залишилося від Усика. Я вважаю, що бої проти Ф'юрі були важкими. Не забувайте, що Усик за природою не такий великий. Коли ти перевищуєш природні розміри, силу, навіть якщо ти пропускаєш від великих надважковаговиків по плечах, а я говорю про всіх цих хлопців, з якими він бився в хевівейті. Він мав важкі бої, важкі моменти з Джошуа, коли працювала фізика. Він також мав важкі бої з Ф'юрі, Чісорою. Він просто був там, і ці удари, які він прийняв навіть від Дюбуа у першому бою – це все позначається на тобі, на дрібнішому бійцеві. Суглоби, болі, травми і, очевидно, спаринги з великими бійцями – ефект від цієї шкоди також акумулюється.