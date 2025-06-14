Дюбуа: «Усик у першому поєдинку не вдавав, йому було реально боляче»
19 липня відбудеться реванш британця та українця
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Чемпіон світу у надважкій вазі за версією IBF Даніель Дюбуа (22-2, 21 KO) згадав момент у п’ятому раунді з першого бою з Олександром Усиком (23-0, 14 KO). Слова британця наводить vringe.com:
Він не вдавав, йому реально було боляче. Він не міг імітувати це – біль був справжнім. Якщо ви пропускали такі удари, ви розумієте. Біль був вражаючим, і він не міг підвестися.
Відзначимо, що перша дуель бійців у 2023 році у Польщі завершилася достроковою перемогою Усика над Дюбуа у дев’ятому раунді.
Нагадаємо, що Усик попросив підписати Ярослава Амосова в UFC.