Дюбуа: «Усик – найкращий боксер, з яким мені доводилося битися»
Даніель не сумнівається, що має потрібне для перемоги над українцем
близько 1 години тому
Фото: K2 Promotions
Чемпіон IBF Даніель Дюбуа (22-2, 21 KO) поділився думками про реванш з Олександром Усиком (23-0, 14 KO). Слова британця наводить vringe.com:
Я думаю, Усик найкращий боксер (з яким мені доводилося битися). Його рекорд говорить сам за себе і свідчить про те, що він є топ серед топів. Нічого не можу в нього забрати. Однак, на цьому рівні всі хороші. Мені просто треба показати все, на що я здатний, і тоді я пройду крізь нього. Я зроблю те, що маю зробити.
Нагадаємо, що Усик попросив підписати Ярослава Амосова в UFC.