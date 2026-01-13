Названо ім’я можливого суперника Ф’юрі
Брендон Мур може стати опонентом Циганському королю
близько 2 годин тому
Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-2-1, 24 KO) може повернутися на ринг, попри заяву про завершення кар’єри.
Як повідомляє Sky Sports, британцю надійшла пропозиція провести наступний бій проти американця Брендона Мура (12-1, 9 KO).
Нагадаємо, що у 2025 році Ф’юрі оголосив про завершення професійної кар’єри.
Джон Ф’юрі впевнений, що Тайсон поверне титул чемпіона світу.
