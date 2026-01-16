Британський тренер – про бій Усика з Вайлдером: «Не думаю, що в нього вийде»
Тіббс думає, що в Олександра вищий рівень за Деонтея
21 хвилину тому
Фото: Sky Sports
Британський тренер Марк Тіббс в інтерв’ю Lights Out оцінив шанси Деонтея Вайлдера (44-4-1, 43 KO) у поєдинку з Олександром Усиком (24-0, 15 KO):
Вайлдер недостатньо хороший боксер. Я не думаю, що Деонтей зможе скористатися нокаутуючою міццю в бою з Усиком. Це моя думка. Не думаю, що в нього вийде.
Колишній суперник Віталія Кличка назвав Усика одним з найвеличніших боксерів в історії.