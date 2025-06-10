«Будь обережним у своїй підготовці». Усик звернувся до Дюбуа перед реваншем

Володимир Кириченко

Володар титулів WBC, WBO, WBA та IBO у надважкому дивізіоні українець Олександр Усик (23-0, 14 КО) в інтерв'ю The Ring звернувся до чемпіона IBF британцем Даніеля Дюбуа (22-2, 21 KO) перед їхнім реваншем.

Для Тайсона Ф’юрі ви мали повідомлення, що ви не залишите його самого. Яке повідомлення для Даніеля Дюбуа у вас є зараз?

«Даніелю, будь ласка, будь обережним у своїй підготовці, у своїх спарингах. Удачі, мій друже».

Усик та Дюбуа вперше побилися у серпні 2023 року. Даніель у п'ятому раунді завдав Олександру удару і рефері вважав, що британець потрапив у область паху, тому не було зараховано нокаут, що викликало бурхливі обговорення у світі боксу. Сам бій завершився достроковою перемогою українця у 9-му раунді.

Реванш між Усиком та Дюбуа відбудеться 19 липня у Лондоні.