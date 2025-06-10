Володимир Кириченко

Володар титулів WBC, WBO, WBA та IBO у надважкому дивізіоні українець Олександр Усик (23-0, 14 КО) для The Ring розповів про свою підготовку до реваншу проти чемпіона IBF Даніеля Дюбуа (22-2, 21 KO).

«Ми зробили все – спаринги, фізична підготовка, тренування».

Бій на «Вемблі». Ти вже бився на стадіоні «Тоттенгем», і це була успішна ніч для тебе. Наскільки особливо для тебе битися на такому великому стадіоні в Англії?

«Іноді, коли я був молодим, коли тільки починав кар’єру, я мріяв. Для чого я займаюся боксом? Для великих арен. Такі як «Вемблі», «Тоттенгем». Але тепер це стало реальністю».

Як часто у тебе в голові прокручується бій, те, що буде 19 липня проти Дюбуа?

«Мій фокус зараз – тільки тренування. Зараз тут мої сини. Я не візуалізую бій. Бо коли я приїду до Лондона, у суботу, коли я вийду в ринг – тоді й почнеться».

Нагадаємо, реванш між Усиком та Дюбуа відбудеться 19 липня у Лондоні.

Раніше повідомлялося, що Усик після реваншу з Дюбуа йде в MMA.