Володимир Кириченко

Чемпіон світу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO у надважкому дивізіоні українець Олександр Усик (23-0, 14 КО) в інтерв'ю The Ring розповів, як реагує на слова команди володаря титулу IBF Даніеля Дюбуа (22-2, 21 KO).

Ти здивований прогресом Дюбуа після вашого бою? Перемоги над Міллером, Хрговичем, Джошуа – Дюбуа справді вистрілив.

«Я не здивований, бо цей хлопець працює, переміг Ентоні Джошуа, Хрговича, Міллера. Так, це бокс. Даніель працює. Це чудово».

З моменту вашого першого бою його тренер Дон Чарльз та команда постійно наполягали на темі «удару нижче пояса». Вони досі про це говорять, тримаються за це вже два роки. Це тебе дратує? Що ти взагалі думаєш про їхню поведінку навколо того бою?

«Це мене не дратує, бо я вважаю, що це дурниці. Це нісенітниця. Для мене це не має значення, бо я знаю – це був брудний удар. Але для мене це вже в минулому. Я живу сьогодні, і для мене важливе те, що є зараз».

Нагадаємо, реванш між Усиком та Дюбуа відбудеться 19 липня у Лондоні.

Відомий тренер дав Дюбуа пораду, як перемогти Усика.