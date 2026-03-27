Усик назвав топ-5 нокаутерів проти яких виходив в ринг, в списку – боксер із Росії
Олександр не забув згадати свого старого знайомого
близько 2 годин тому
Олександр Усик / Фото - ВВС
Володар титулів WBA, WBC та IBF у надважкому дивізіоні українець Олександр Усик (24-0, 15 КО) назвав топ-5 найсильніших панчерів, з якими він зустрічався.
«№5. Мурат Гассієв. №4 Маїріс Брієдіс. №3 Тайсон Ф’юрі. №2 Дерек Чісора. №1 Коні».
Олександр раніше розповідав, як його в 12 років вдарив кінь.
23 травня Усик проведе бій проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена в Гізі, Єгипет.
Нагадаємо, Усик офіційно став першим віцепрезидентом футбольного клубу Полісся.
