Поєдинок чемпіона світу із Росії не відбудеться в андеркарді бою Усик – Верховен
Він очолить шоу в Єкатеринбурзі
близько 3 годин тому
Російський володар титулів WBA, WBO та IBF у напівважкому дивізіоні Дмитро Бівол (24-1, 12 КО) не проведе поєдинок в андеркарді поєдинку чемпіона WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (24-0, 15 КО) проти зіркового кікбоксера Ріко Верховена. Про це повідомляє Ден Рафаель.
«Згідно з джерелами, обов’язковий захист титулу IBF у напівважкій вазі Дмитра Бівола проти Міхаеля Айферта не відбудеться в межах карду Усика в Єгипті, як планувалося раніше. Замість цього бій очолить картку турніру RCC Promotions у Єкатеринбурзі, Росія, у травні, точна дата буде оголошена пізніше».
Бій між Усиком та Верховеном пройде 23 травня в Гізі, Єгипет.
Нагадаємо, що IBF наказала Біволу провести бій з Айфертом ще у липні 2025-го, але росіянин досі цього не зробив через перенесену операцію на спині. Його останній поєдинок відбувся в лютому минулого року, коли він переміг росіянина Артура Бетербієва у реванші.
Німець Айферт востаннє виходив на ринг у серпні 2024-го, коли переміг венесуельця Карлоса Едуардо Хіменеса.
Нагадаємо, IBF відтерміновувала промоутерські торги щодо бою Бівола та Айферта 5 тижнів поспіль.
