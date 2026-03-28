Володимир Кириченко

Російський володар титулів WBA, WBO та IBF у напівважкому дивізіоні Дмитро Бівол (24-1, 12 КО) не проведе поєдинок в андеркарді поєдинку чемпіона WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (24-0, 15 КО) проти зіркового кікбоксера Ріко Верховена. Про це повідомляє Ден Рафаель.

«Згідно з джерелами, обов’язковий захист титулу IBF у напівважкій вазі Дмитра Бівола проти Міхаеля Айферта не відбудеться в межах карду Усика в Єгипті, як планувалося раніше. Замість цього бій очолить картку турніру RCC Promotions у Єкатеринбурзі, Росія, у травні, точна дата буде оголошена пізніше».

Per sources, unified light heavyweight champion Dmitry Bivol's IBF mandatory defense vs. Michael Eifert will not take place on the Usyk card in Egypt as had been in the works. Instead, it will topan RCC Promotions card in Ekaterinburg, Russia, in May on a date to be announced.… — Dan Rafael (@DanRafael1) March 27, 2026

Бій між Усиком та Верховеном пройде 23 травня в Гізі, Єгипет.

Нагадаємо, що IBF наказала Біволу провести бій з Айфертом ще у липні 2025-го, але росіянин досі цього не зробив через перенесену операцію на спині. Його останній поєдинок відбувся в лютому минулого року, коли він переміг росіянина Артура Бетербієва у реванші.

Німець Айферт востаннє виходив на ринг у серпні 2024-го, коли переміг венесуельця Карлоса Едуардо Хіменеса.

Нагадаємо, IBF відтерміновувала промоутерські торги щодо бою Бівола та Айферта 5 тижнів поспіль.